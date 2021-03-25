الامارات | محمد بن راشد يتلقى هاتفياً تعازي قادة عدد من الدول الشقيقة بوفاة حمدان بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتلقى هاتفياً تعازي قادة عدد من الدول الشقيقة بوفاة حمدان بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اتصالات هاتفية، التعازي في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وأعرب قادة الدول الشقيقة خلال اتصالاتهم الهاتفية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن جزيل شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة على ما أبدوه من مشاعر أخوة صادقة، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولدولهم

دوام الأمن والاستقرار.

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