الامارات | اقتصار عزاء السيدات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد عبر الاتصال هاتفياً

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصار عزاء السيدات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد عبر الاتصال هاتفياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه بسبب الظروف الحالية ونظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية، سيقتصر عزاء السيدات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عبر الاتصال هاتفياً، وذلك وفقاً لما جاء في تغريدة نشرها المكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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