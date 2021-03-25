الامارات | مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) أربع ساعات مدة الدراسة اليومية خلال شهر رمضان لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، وثلاث ساعات لطلبة الحلقة الأولى، وساعتين لطلبة مرحلة رياض الأطفال، وذلك لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة التنسيق بين الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية، والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدراسية، وإيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان.

وأوضحت المؤسسة في "الجدول الزمني للحصص الدراسية في شهر رمضان الكريم للعام الدراسي 2021/2020"، الذي اعتمدته ووزعته على المدارس أمس، أن عدد الحصص الأسبوعية لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، 30 حصة، وتخفيض مدة كل حصة إلى 35 دقيقة، فيما بلغ عدد حصص الحلقة الأولى أسبوعياً 25 حصة، وزمن الحصة الواحدة 30 دقيقة، أما مرحلة رياض الأطفال فإن توزيع الحصص متروك للمدارس، بحيث لا يتجاوز المدة الزمنية لليوم الدراسي وهو ساعتين يومياً، ويبدأ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، مع الأخذ في الاعتبار تحديد خمس دقائق فاصلة بين كل حصتين في الحلقات التعليمية كافة.

وذكر الدليل أن دوام طلبة الحلقة الأولى يبدأ في التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، وتتخلل الحصص استراحتان، مدة كل منهما 10 دقائق، حيث تكون الاستراحة الأولى في الساعة 10:5 - 10:15، والثانية في الساعة 11:20- 1130، أما الحلقة الثانية فيبدأ دوام طلبتها في التاسعة صباحاً ويستمر حتى الواحدة وخمس دقائق، وتتخلل الحصص استراحتان، مدة كل منهما 10 دقائق، حيث تكون الاستراحة الأولى في الساعة 10:15 - 10:25، والثانية في الساعة 11:40-11:50، ويبدأ دوام طلبة الحلقة الثالثة في الساعة التاسعة صباحاً، ويستمر حتى الواحدة وخمس دقائق، وتتخلل الحصص استراحتان، مدة كل منهما 10 دقائق، حيث تكون الاستراحة الأولى في الساعة 10:15 - 10:25، والثانية بعد الحصة الرابعة في الساعة 11:40- 1:5.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news