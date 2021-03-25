الامارات | حاكم عجمان يعزي هاتفيا محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يعزي هاتفيا محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو حاكم عجمان في اتصال هاتفي مماثل تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد، سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن.

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