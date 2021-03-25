الامارات | بلدية عجمان تعالج 737 طناً من النفايات الخطرة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تعالج 737 طناً من النفايات الخطرة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بأن محطة معالجة النفايات الطبية التابعة للدائرة تولت معالجة أكثر من 737.06 طناً من النفايات الطبية الملوثة، خلال العام الماضي، موضحة أن هذه النفايات ناتجة عن الفحوص والتدخلات العلاجية المتعلقة بفيروس «كوفيد-19» في العيادات، والمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمعامل، والمختبرات، سواء التابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب النفايات الطبية الأخرى.

وأكد مدير عام دائرة البلدية، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تحرص على تعزيز الممارسات السليمة من أجل تحقيق سلامة البيئة والمجتمع، وإدارة النفايات الضارة والخطرة بصورة سليمة.

وتابع أن الدائرة عملت خلال جائحة «كورونا» على توفير العديد من المركبات المخصصة تولت عملية جمع النفايات الطبية الخطرة، لافتاً إلى أنه تم توفير ملابس وأدوات واقية خاصة بهدف حماية العاملين خلال عمليات جمع ومعالجة النفايات الخطرة، كما تمت زيادة أعدد الطواقم العاملة وساعات عمل المحطة.

وأكد أن الدائرة تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم في المقام الأول، وتلتزم بمبادئ المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

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