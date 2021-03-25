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الامارات | جموع المصلين بمساجد الدولة يؤدون صلاة الغائب على فقيد البلاد حمدان بن راشد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت جموع المصلين، بمساجد الدولة كافة، صلاة الغائب على فقيد البلاد، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وذلك بعد صلاة المغرب يوم أمس. ودعا المصلون الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً.

وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عممت على جميع المساجد في الدولة، بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد، ودعوة المصلين لأدائها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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