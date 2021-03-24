محمد بن حمد الشرقي: حمدان بن راشد بصمة فارقة في تاريخ الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن سيرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ستبقى مصدر فخر للإمارات، ورسالة إلهام لشبابها. وقال سموه: حزننا اليوم كبير، بفقدان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي عرف بالإخلاص في العمل والتفاني في خدمة الناس، لقد فقدنا أخاً عزيزاً صاحب خلق رفيع، قدم الكثير لوطنه على مدى عقود، فقدنا رجلاً عرف بكرمه وسجاياه الطيبة وأخلاقه الحميدة، عمل لوطنه بهمة عالية، فطالت جهوده ومبادراته المجالات كافة، فكان نعم المسؤول الذي عمل بكل تفان وإخلاص في خدمة بلده وشعبه. وأضاف أن سيرته مصدر فخر للإمارات، ورسالة إلهام لشبابها، بما تتضمنه من حرص على مصالح الدولة وشؤون الوطن والمواطنين، وبما تزخر به من حكمة ووفاء ونجاحات في مختلف القطاعات. وقال: سيسطر التاريخ اسمه على صفحاته بحروف من ذهب، وسيبقى أبد الدهر بصمة فارقة ومشرقة في تاريخ دولة الإمارات، ورمزاً تاريخياً أكبر من أن تصفه الحروف والكلمات، وستبقى ذكراه دافعاً يُجدد فينا العزم للسير على خطاه.