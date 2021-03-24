صقر غباش: حمدان بن راشد شخصية استثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على المسيرة الحافلة بالإنجازات التي سطرها الراحل الكبير الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالمحبة والوفاء كرمز وطني ورجل دولة. وأشار معاليه إلى شخصية الراحل الفريدة والاستثنائية التي يندر أن يكون لها مثيل، حيث كان من رجالات الدولة وقائداً وطنياً من الطراز الرفيع.

وتقدم باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى أنجال الفقيد وذويه وأسرة آل مكتوم الكرام بخالص العزاء والمواساة.