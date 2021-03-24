محمد بن خليفة: الإمارات فقدت برحيل حمدان بن راشد رمزاً من رموزها الأوفياء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس- رمزاً من رموزها الأوفياء، وابناً من أبنائها البررة، وذلك بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء لبلده وشعبه والإنسانية كلها. وأعرب سموه في كلمة له عن خالص تعازيه ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأنجال الفقيد وذويه وأسرة آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ونوه سموه بالأدوار التاريخية للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي واكب مسيرة دولة الإمارات الحافلة ومحطاتها البارزة مساهماً في نهضتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان: «عُرف عن المغفور له عطاءاته وجهوده الخيرة على الصعيد الإنساني، ووقوفه إلى جانب الإنسان أينما كان لتمتد أياديه البيضاء لمساعدته ونجدته عبر بناء عشرات المشروعات الطبية والصحية والتعليمية، وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وغيرها».

وأكد سموه أن جهود الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لم تقف عند الساحة الدولية، بل شملت الصعيد الوطني أيضاً عبر «هيئة آل مكتوم الخيرية» بقيادته «رحمه الله»، والتي غمرت مساعداتها الأسر المتعففة إلى جانب كفالة الأيتام ومشاريع إفطار الصائم وتيسير الحج لغير القادرين، منوهاً بالجهود البارزة للراحل الكبير في مجال دعم التعليم عالمياً عبر«جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز» وجائزة حمدان - اليونسكو العالمية.