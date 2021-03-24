الامارات | خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعون حمدان بن راشد آل مكتوم

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعون حمدان بن راشد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس، وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من أمس، وترفع يوم السبت المقبل بتاريخ 27 مارس الجاري، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

نائب رئيس الدولة: - «رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم». ولي عهد أبوظبي: - «الدولة فقدت أحد رجالات الإمارات المخلصين، بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق». حمدان بن محمد: - «ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه، وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة». مكتوم بن محمد: - «رحم الله فقيدنا الغالي.. نعزي شعب الإمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد».

وقال بيان لوزارة شؤون الرئاسة نعت فيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «تنعى وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وافته المنية أمس».

وقالت الوزارة في بيانها: «ببالغ الحزن والأسى ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.. داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر السلوان».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقال سموّه إن «الدولة فقدت أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق»، وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في «تويتر».

وجاء في التغريدة: «فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق.. رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل.. داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».

ونعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر تغريدة على «تويتر» المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقال سموه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة نستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن ونشر أسباب الخير.. نسأل الله عزّ وجّل أن يرحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. ويسكنه فسيح جناته».

- تنكيس الأعلام في دبي لـ 10 أيام وتعطيل العمل فـــي الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة 3 أيام.

كما نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي عبر تغريدة على «تويتر» المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقال سموه: «نعزي شعب الإمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان ديوان صاحب السمو حاكم دبي نعى المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان أمس، قال فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الأربعاء».

وأضاف البيان: «ونظراً للظروف الاستثنائية الراهنة، وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط. كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.. رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته».

وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، بإذن الله تعالى، المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد زعبيل بدبي ظهر أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ.

وشُيع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الطاهر من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي، بعد ظهر أمس.

وقد تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، المشيعين، وإلى جانبهما سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما شارك في التشييع سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم، وكذلك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ.

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