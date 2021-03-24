تشييع جثمان حمدان بن راشد إلى مثواه الأخير

ابوظبي - سيف اليزيد - شُيع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الطاهر من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي بعد ظهر اليوم.

وقد تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المشيعين وإلى جانبهما سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

كما شارك في التشييع سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم وكذلك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون.