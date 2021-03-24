الامارات | ولي عهد رأس الخيمة يؤدى صلاة الغائب على روح المغفور له" حمدان بن راشد "

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بعد صلاة المغرب اليوم صلاة الغائب على روح فقيد الوطن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأدى الصلاة بجانب سموه في مسجد الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من أعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، كما أدى جموع المصلين في مساجد الإمارة ومناطقها ، صلاة الغائب على الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ودعا سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والمصلون الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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