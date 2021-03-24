الامارات | تخفيض سعر فحص "كورونا" في جميع مستشفيات أبوظبي إلى 65 درهماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سعر فحص "كورونا" في جميع مستشفيات أبوظبي إلى 65 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن تخفيض سعر مسحة الأنف (PCR) للكشف عن فيروس كورونا إلى 65 درهماً، في المستشفيات ومراكز المسح بإمارة أبوظبي، كما حدثت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" سعر الفحص الجديد على تطبيق "صحة" للراغبين في حجز موعد لعمل PCR في جميع مراكزها الصحية، فيما أكد مواطنون ومقيمون في أبوظبي، أن السعر الجديد سيسهل من حركة التنقل من وإلى الإمارة، خاصة مع اقتراب عطلة الربيع للطلبة، مما سيشجع العائلات على قضاء بعض أيام الإجازة خارج إمارة أبوظبي، وزيارة الأقارب والمعارف في الإمارات الأخرى، كما سيسهم في زيادة أعداد الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الفيروس.

وتفصيلاً، أكدت مستشفيات ومراكز صحية خاصة، أنه بناء على توجيهات دائرة الصحة أبوظبي، خ تم تخفيض رسوم اختبار مسحة كورونا، وتحديد سعر موحد لجميع المنشآت الصحية حيث باتت الرسوم الجديدة لمسحة الأنف ( PCR) 65 درهماً للعينة الواحدة شاملا أخذ وفحص العينة، وذلك بالنسبة للحالات التي تقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية بدون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، مشيرة إلى استمرار تقديم الفحص مجانا للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس والذين يعانون من أعراض تنفسية حادة "سواء كانت بسيطة أو شديدة" بناء على التقييم الطبي والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوما بالإضافة على حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة لعدوى كوفيد-19.

جدير بالذكر أن السعر الأساسي 370 درهماً وانخفض إلى 250 درهماً ثم أنخفض مرة أخرى إلى 180 درهم ليصل في ديسمبر الماضي إلى 85 درهم لتصل نسبة التخفيض منذ تطبيق اختبار مسحة الأنف إلى نحو 83%.

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