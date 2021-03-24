الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مغبرا نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً، ومائلا للحرارة نهاراً.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند 09:40 والمد الثاني عند 00:28 والجزر الأول عند الساعة 17:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:40 والجزر الأول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.