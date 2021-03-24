إنجاز مشروعي بنية تحتية وزراعة تجميلية في البطين بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، مشروعي بنية تحتية وأعمال تجميل طبيعي في منطقة البطين في جزيرة أبوظبي، ضمن أعمال تطويرية تواكب النهضة العمرانية الحضارية التي تشهدها أبوظبي، تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً كمدينة عصرية تتمتع ببنية تحتية نموذجية.

وانتهت البلدية من تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي حول مجمع حدائق البطين السكني، متضمناً المشروع تجميل مساحة 9273 متراً مربعاً حول المجمع وزراعة 3483 متراً مربعاً بالأشجار المثمرة وشجيرات الزينة ومغطيات التربة والزهور الموسمية، وفرد الحصى التجميلي لـ 358 متراً مربعاً.

وأنشأت البلدية مسارات للمشي والدراجات الهوائية بطول 470 متراً، تشجيعاً لسكان المنطقة على ممارسة الرياضة، وتم تجهيزه بمناطق للجلوس.

وبتكلفة 59.3 مليون درهم، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال مشروع تطوير منطقة شارع مارينا البطين، متضمناً أعمال الطريق المزدوج بطول (1) كيلومتر وفتحه أمام الجمهور، والذي يحتوي على دوارين اثنين وتقاطع ذي إشارة ضوئية.

وتضمنت أعمال المشروع استبدال طبقة الإسفلت السطحية بمساحة 3680 متراً مربعاً، وتنفيذ أرصفة بالبلاط المتشابك بمساحة 4200 متر مربع، وحجر الرديف (الكيربستون) بأنواع مختلفة وبطول 5850 متراً، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف لمياه الأمطار بأنابيب قطرها 300 مم من نوعية GRP بطول 1,200 متر، و40 غرفة تجميع مفردة، و9 غرف تجميع مزدوجة.

وتم تنفيذ شبكة لإنارة الشوارع موفرة للطاقة تضم 25 عاموداً يحمل كل منها كشافين (LED)، تم تركيبها بالجزيرة الوسطية على طول الطريق، بالإضافة إلى أعمال العبارات المستقبلية وأعمال الحماية لخطوط الخدمات القائمة، وأعمال شبكات الري.