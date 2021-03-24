«الشؤون الإسلامية» توجه أئمة المساجد بإقامة صلاة الغائب على روح حمدان بن راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تعميماً لجميع أئمة المساجد على مستوى الدولة بإقامة صلاة الغائب على فقيد البلاد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، يرحمه الله، وذلك بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء الموافق 24/3/2021، وتنبيه المصلين للمشاركة فيها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، داعين الله أن يسكنه الفردوس الأعلى في جنات النعيم ويلهم أهله الصبر السلوان.