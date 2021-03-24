الامارات | النائب العام للدولة: حمدان بن راشد مسيرة عطاء ووفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام للدولة: حمدان بن راشد مسيرة عطاء ووفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مؤكدا أن دولة الإمارات فقدت اليوم برحيله رحمه الله، قامة وطنية كبيرة، ورجلا قدم الكثير لوطنه على مدى عقود، فطالت جهوده ومبادراته وإنجازاته المجالات كافة، لتغدو مسيرة الراحل الكبير نبراساً يضيء لنا ولأجيال بعدنا طريق العطاء والعمل بوفاء وإخلاص من أجل رفعة وتقدم الوطن.

وتقدم المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي باسمه وباسم أسرة النيابة العامة الاتحادية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أسرة آل مكتوم الكرام ..بخالص العزاء والمواساة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

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