الامارات | محمد القرقاوي: برحيل الشيخ حمدان بن راشد فقدت الإمارات قامة وطنية وقائدا استثنائيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القرقاوي: برحيل الشيخ حمدان بن راشد فقدت الإمارات قامة وطنية وقائدا استثنائيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات فقدت برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قامة وطنية بارزة وقائدا استثنائيا وضع تنمية الوطن والنهوض بالإنسان الإماراتي على رأس الأولويات، بتركيزه "رحمه الله" على تشجيع التميز في التعليم والصحة، واهتمامه بتنمية القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الناس، وحرصه على مد يد العون إلى الجميع في الإمارات وخارجها.

وقال القرقاوي : "إن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان صاحب دور كبير في ترسيخ أركان اتحاد دولة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية، وكان "رحمه الله"، نموذجا لقصة نجاح الإمارات التي ألهمت المنطقة وأصبحت مثالا يحتذى في مختلف المجالات".

وتقدم بالتعازي إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، سائلا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

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