الامارات | "حمدان العضيد".. شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "حمدان العضيد".. شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة رثاء لأخيه المغفور له حمدان بن راشد آل مكتوم، بعنوان "حمدان العضيد".

ونشر سموه القصيدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب سموه بيتا منها: "كيف عنا تسير يا نجم إفل .. ما شبعنا منك يا القرم الرشيد .."

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