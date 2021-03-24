الامارات | حاكم الشارقة يعزي هاتفيا محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعزي هاتفيا محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news