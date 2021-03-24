الامارات | العثور على جثة غريق بعد 3 أيام من البحث بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة غريق بعد 3 أيام من البحث بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة أم القيوين اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا بأنه قد تم بحمدالله العثور على جثة شاب غريق صباح هذا اليوم بعد ثلاثة أيام من البحث المستمر وبتعاون جميع الفرق التي توافدت لتقديم الدعم والمساندة خلال عملية البحث.

وتعود الحادثة إلى تاريخ 21/3/2021، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة أم القيوين يفيد بتعرض أحد الأشخاص للغرق في البحر بجانب ممشى البيت المتوحد بأم القيوين، وعليه تم انتقال دوريات التحقيق والمرور بمركز شرطة المدينة الشامل لموقع الحادث وإبلاغ الإسعاف الوطني، وتبين بأن أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة كانوا يسبحون في البحر، وقد تعرض اثنان منهم للغرق وتم إنقاذ أحدهم ونقله إلى مستشفى أم القيوين لتلقي العلاج وفقدان الآخر في عرض البحر، وعلى الفور تم إبلاغ ذوي المفقود والتواصل مع فرق البحث والإنقاذ في شرطة دبي و إدارة الدفاع المدني بأم القيوين وعدد من فرق الغوص التطوعية، والذين قاموا بجهود كبيرة على مدار الساعة، واستمر البحث عن المفقود إلى أن تم العثور على جثته اليوم 24/3/2021 في حوالي الساعة 11:15 صباحاً في منطقة النقعة، وقام فريق البحث والإنقاذ بانتشال الجثة وتم استدعاء جميع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات بعد أن تم التعرف على المتوفى من قبل ذويه.

وتتقدم القيادة العامة لشرطة أم القيوين بخالص الشكر والتقدير للجهود الحثيثة لفريق قسم الإنقاذ البحري لشرطة دبي، وقيادة السرب الثالث، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ ولجميع المتطوعين من الغواصين و قائدي الطيارات الشراعية الذين ساهموا بكافة الإمكانات المتاحة في عملية البحث عن الغريق إلى أن تم العثور عليه.

هذا وتدعو شرطة أم القيوين كافة أفراد الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتياد البحر أو ممارسة السباحة في الأجواء المضطربة لما في ذلك من خطورة على حياتهم، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع الأوقات واتباع التعليمات والإرشادات العامة التي ما وضعت إلا للحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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