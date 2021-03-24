الامارات | حمدان بن راشد يتصدر "تويتر".. ومواطنون: "وداعا يا حبيب الشعب.. لن ترحل من وجداننا"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يتصدر "تويتر".. ومواطنون: "وداعا يا حبيب الشعب.. لن ترحل من وجداننا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب إعلان نبأة وفاة سموه.

ونعى مواطنون ومغردون سموه بكلمات عبروا من خلالها عن حزنهم على رحيل سموه، مشيرين إلى أن رحيله كان مؤلما وأنه سيقى حيا في ذاكرة ووجدان كل منهم.

وعبر مغردون عن حزنهم على رحيل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأكدوا أنه لن يرحل من ذاكرتهم أو من وجدانهم، فقال أحدهم: "خبر محزن ومفجع.. اللهم انقله من ضيق القبور الى سعه الدور والقصور اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه وانس وحشته وارحم غربته ونفس كربته وقه عذاب القبر وفتنته".

وقال آخر: "رحل حبيب الشعب.. رحل ولن يرحل من وجداننا.. وإنا على فراقك لمحزونون..".

ووصف مغردون المغفور له حمدان بن راشد بـ "رجل العطاء"، فقال أحدهم: "من يعملون بصمت.. يحدث رحليهم الكثير من الضجيج.. رحم الله رجل العطاء #حمدان_بن_راشد".

وأوضح مغردون أن سموه كان بالنسبة من أبرز الشخصيات القيادية في الدولة، وأنه ترك خلفه بصمات خالدة في التاريخ لما قدمه من انجازات، فقال أحدهم: "رحم الله سمو الشيخ #حمدان_بن_راشد القائد الفذ ورجل الإنسانية، الذي رحل إلى ربه تاركاً بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، امتدت إنجازاته وأياديه البيضاء إلى كل مكان. أثابه الله على جميل صنائعه وغفر له وأسكنه فسيح جناته".

من جانبهم نعى مغردون من خارج دولة الإمارات سموه، معزين دولة الإمارات حكومة وشعبا برحيل الشيخ حمدان بن راشد، فقال أحدهم: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة للأشقاء في دولة الإمارات في وفاة سمو الشيخ #حمدان_بن_راشد.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله".

وقال آخر: "نعزي اهلنا في دولة الإمارات على رحيل سمو الشيخ حمدان بن محمد.. رحمه الله واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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