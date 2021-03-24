الامارات | منصور بن زايد ينعى حمدان بن راشد: "برحيله تفقد الإمارات أحد رجالاتها المخلصين"

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد ينعى حمدان بن راشد: "برحيله تفقد الإمارات أحد رجالاتها المخلصين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نعى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وبتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال سموه: "رحم الله فقيد الوطن الكبير أخي الشيخ حمدان بن راشد.. برحيله تفقد الإمارات أحد رجالاتها المخلصين بعد حياة زاخرة بالعمل الإنساني والوطني.. نعزي آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات بهذا المصاب.. ونسأل الله تعالى لفقيدنا الرحمة والمغفرة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news