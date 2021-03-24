الامارات | هزاع بن زايد: برحيل الشيخ حمدان بن راشد نفقد أباً وأخاً وصديقاً وشخصية قيادية فذة

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: برحيل الشيخ حمدان بن راشد نفقد أباً وأخاً وصديقاً وشخصية قيادية فذة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "برحيل الشيخ حمدان بن راشد نفقد أباً وأخاً وصديقاً وشخصية قيادية فذة ورمزاً إماراتياً أصيلاً امتدت إنجازاته وأياديه البيضاء إلى كل مكان. نعزي أنفسنا وآل مكتوم الكرام بفقيد الوطن تغمده الله بواسع رحمته وجعل مثواه جنة الخلد، وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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