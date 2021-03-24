الامارات | ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له باذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء.

وقال الديوان في بيان له اليوم: "لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها البرره ورجلا من رجالاتها المخلصين الذين نذروا حياتهم لوطنهم وأمتهم والإنسانية جمعاء".

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أنجال الفقيد وذوية وشعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد تقرر إعلان الحداد في إمارة أم القيوين لمدة عشرة أيام وتنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الاربعاء 24 مارس 2021 وتعطيل الدوائر المحلية بالامارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غد الخميس 25 مارس 2021 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news