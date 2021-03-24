«السلامة الغذائية» توزع 1.246 مليون طن من الأعلاف

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

قدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إجمالي كميات الأعلاف المباعة لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية بنحو 1.246 مليون طن من علف الجت والأنواع الأخرى خلال العام الماضي 2020، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأعلاف المدعومة حوالي 33779 مربياً، بينهم حوالي 18514 مربياً من المسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف، وحوالي 15265 مربياً في الإمارات الشمالية من المستفيدين من مكرمة ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، الخاصة بتوفير الأعلاف للمربين في الإمارات الشمالية.

ووفقاً للتقرير الإحصائي للعام الماضي 2020، فقد بلغ عدد المسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف حوالي 18514 مربياً في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وقد استحوذ مربو الثروة الحيوانية في العين على ما نسبته 62.7% من إجمالي كميات الأعلاف المباعة للمسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف، حيث بلغ إجمالي ما حصلوا عليه حوالي 739.813 طن من أعلاف الجت والأنواع الأخرى، في حين حصل المستفيدون من برنامج دعم الأعلاف في منطقة الظفرة على حوالي 238.814 طن بنسبة 20.2% من إجمالي الأعلاف المباعة على مدار العام، أما أبوظبي فقد حصل المستفيدون فيها على حوالي 178.598 طن من الأعلاف.



