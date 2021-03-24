حمدان بن راشد آل مكتوم.. أحد قادة العمل الحكومي في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

فقدت الإمارات والأمّتان العربية والإسلامية سموَّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أحد فرسان العطاء، وأحد قادة العمل الحكومي الكبار في الإمارات.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ( رعاه الله)، الراحلَ الكبير.

وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم».

ولد الراحل الكبير الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في 1945م، وشغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 وحتى وفاته.

عُرف عنه «رحمه الله» اهتمامـه اللافت والكبير بالأعمال الإنسانية، والآداب، وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.. منها: هيئة آل مكتوم الخيرية، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة، وشركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود.

رحم الله فقيد الوطن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



