ابوظبي - سيف اليزيد - أثار رحيل، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، موجة حزن سيطرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن نعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي على "تويتر"، عبر وسوم #حمدان_بن_راشد_في_ذمة_الله #حمدان_بن_راشد #حمدان_بن_راشد_ال_مكتوم عشرات التغريدات عبر من خلالها المغردون عن حزنهم وتأثرهم لرحيل حمدان بن راشد. في الوقت الذي حملت فيه تغريدات ذكريات الفقيد. ولم يكتف المغردون بعبارات الرثاء بل استحضروا عددا من الصور والذكريات القديمة للفقيد ونشروها وعلق عدد كبير على تلك الصور.

اقرأ أيضاً.. رئيس الدولة ينعى حمدان بن راشد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام



وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، "فقدت الإمارات اليوم رجلاً من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخاً عزيزاً جليلاً، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم نسأل المولى جل وعلى أن يمن على الفقيد بالرحمة والرضوان".

وقال «رحم الله الشيخ حمدان بن راشد، صاحب القلب الكبير. لقد كان للفقيد الغالي بصمات واضحة على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى نهضة دبي. ولا ننسى أياديه البيضاء في العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وفي مختلف مناطق العالم».

ومن التغريدات: «إلى جنات النعيم بصحبة الأنبياء والمرسلين حمدان بن راشد إلى جوار ربه راضياً مرضيا رحم الله فقيد»دبي الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وعظم الله أجر آل مكتوم ودبي في مصابها الجلل، سيرته عطرة وإنجازاته جلية واضحة وعطاءه مشع في أركان المعمورة رحمه الله»، و«اللهم اغفر لعبدك الشيخ حمدان بن راشد وارحمه رحمة واسعة، ووسع مدخله، وأكرم نزله، وآمن فزعه، وآنس وحشته، وقه فتنة القبر وعذابه، وارفع درجته في عليين، واكتبه من المقربين، واخلفه في الغابرين، وأحسن عزاء أهله وذويه ومحبيه، واجبر مصاب آل مكتوم الكرام»، و«دبى اليوم حزينة تتشح بالسواد على فراق من أحبها وأحبته. من ساهم فى بنائها وكان دوما سندا لحاكمها. اللهم لا اعتراض على قضائك فالموت حق. اللهم ارحم حمدان بن راشد وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اللهم ثبت على قلب الشيخ محمد بن راشد وكن له معينا» و«إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، اللهم أرحمه وأكرم نزله وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» و«رحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته» و«اللهم أرحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين»، و«رحمه الله وغفر له، اللهم ألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان»، و«اللهم اغفر له وارحمه ويمن كتابه وهون حسابه» وإنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وغفر له»، و«إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له اللهم ارحمه»، و«الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة» و«عظم الله أجركم» و«نفقد اليوم بقلوب مؤمنة، قائداً حكيماً، وضع بصمة مميزة في كافة المحافل، فالانجازات لا تعد والخطط الواضحة تشهد على عقل رزين، أبدع في صعيد الحكومة الاتحادية والمجال الرياضي، رحم الله سمو الشيخ حمدان بن راشد وألهم ذويه الصبر والسلوان».