الامارات | استمرار الدراسة ودوام القطاع الخاص كالمعتاد في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الدراسة ودوام القطاع الخاص كالمعتاد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مصدر مطلع أن إعلان النعي الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي، للمغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تضمن تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

فيما يستمر العمل في القطاع الخاص كالمعتاد، كما ينتظم الطلبة في المدارس والجامعات في دراستهم من دون تغيير.

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