الامارات | حمدان بن محمد: ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم .

ونشر سموه تغريدة عبر حسابة الرسمي في "تويتر" قال فيها :إنا لله وإنا إليه راجعون .. ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة نستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن ونشر أسباب الخير.. نسأل الله عزّ وجّل أن يرحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. ويسكنه فسيح جناته"

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