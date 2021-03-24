الامارات | مكتوم بن محمد: نعزي شعب الإمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: نعزي شعب الإمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، اليوم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: نعزي شعب الإمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news