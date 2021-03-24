الامارات | تغطية مباشرة من قنوات دبي.. حمدان بن راشد في ذمة الله

شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة من قنوات دبي.. حمدان بن راشد في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل إلى رحة الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، صباح اليوم.

وولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ويشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إليكم أبرز المحطات في حياة سموه التي ننقلها إليكم ضمن بث مباشر:

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