تكنولوجيا: Honor تكشف رسمياً عن هاتف Honor V40 Lite وجهاز Honor Tab 7 اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor V40 Lite برقاقة معالج Dimenisty 800U وجهاز Honor Tab 7 اللوحي الذي يأتي برقاقة Helio P22T.

هاتف Honor V40 Lite

ينطلق اليوم هاتف Honor V40 Lite الذي يأتي بنفس تصميم nova 8 5G لكن مع رقاقة Dimenisty 800U، كما يضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، أيضاً يأتي الهاتف بثقب للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يتميز هاتف Honor V40 Lite بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimenisty 800U مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، وينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 4.0، ونظام تشغيل Android 10، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3800 mAh، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

هاتف Honor V40 Lite ينطلق بألوان الأخضر، والأسود، وأيضاً اللون المتدرج، على أن يتوفر الهاتف في 26 من مارس بسعر 460 دولار.

جهاز Honor Tab 7

يتميز جهاز Honor Tab 7 اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 10.1 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يضم الجهاز اللوحي اثنان من المكبرات الصوتية، وكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يضم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Helio P22T، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم الجهاز اللوحي بطاقة microSD للتخزين الخارجي.

بينما يتضمن الجهة الخلفية للجهاز اللوحي بدقة 2 ميجا بيكسل، كما ينطلق الجهاز اللوحي بواجهة Magic UI 4.0 ونظام تشغيل Android 10، وبطارية بقدرة 5100 mAh، أيضاً يأتي الجهاز بنموذج Wi-Fi وأخر LTE على أن يبدأ من سعر 215 دولار.

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