OnePlus تعلن عن OnePlus 9R في الهند

دبي - يزن راشد - اختتمت شركة OnePlus حدث إطلاق سلسلة OnePlus 9 العالمي حيث أعلنت عن OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro و OnePlus Watch، وإلى جانب هذه الأجهزة الثلاثة، فإنها أطلقت أيضًا جهاز OnePlus 9R ميسور التكلفة في السوق الهندية.

وتقدم OnePlus هاتف OnePlus 9R الجديد باعتباره هاتف ألعاب ميسور التكلفة للسوق الهندي.

ويتميز الجهاز بتصميم الهاتفين الآخرين في تشكيلة OnePlus 9، مع كاميرا مستطيلة في الخلف وشاشة مثقبة في المقدمة، ومع ذلك، لا يقدم الجهاز جودة التصميم نفسها مثل أشقائه المتميزين.

وبدلاً من Gorilla Glass 5، يتميز OnePlus 9R بظهر من البولي كربونات مع نهاية غير لامعة، ولا يأتي مع تصنيف IP لمقاومة الغبار والماء.

وإذا كان OnePlus 9R يبدو مألوفًا، فذلك لأنه عبارة عن جهاز OnePlus 8T مُعاد صياغته مع شريحة Snapdragon 870 وكاميرا مُعاد تصميمها.

ويقترن المعالج بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1 تصل إلى 256 جيجابايت.

ويتميز الجهاز أيضًا بنظام تبريد مُحسّن، ووضع Pro Gaming الجديد من OnePlus، وردود فعل لمسية غامرة، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة للارتقاء بتجربة الألعاب.

وبالرغم من سعره، يتميز OnePlus 9R بكاميرا رباعية في الخلف، ويتضمن ذلك عدسة بمستشعر Sony IMX586 بدقة 48 ميجابكسل مع OIS، وعدسة بمستشعر Sony IMX481 عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل.

وهناك في الجزء الأمامي كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، وعند الحديث عن الشاشة، فإن OnePlus 9R يتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل يتم تحديثها عند 120 هرتز.

ويعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 65 واط مع الشاحن المرفق.

ويعتبر الهاتف حصريًا للسوق الهندية، وسيكون متاحًا للطلب الأولي في أوائل شهر أبريل، ويبلغ سعر الجهاز 550 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت و 605 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت.