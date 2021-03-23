الإعلان عن OnePlus 9 و 9 Pro بكاميرات Hasselblad

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة OnePlus عن أول هاتفين في سلسلة OnePlus 9، وهما OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro، المزودان بكاميرات Hasselblad.

وكما هو متوقع، يعد OnePlus 9 Pro هو الرائد، حيث تم تصميمه لمواجهة أمثال Samsung Galaxy S21 Ultra و iPhone 12 Pro Max، في حين أن OnePlus 9 هو نظيره الأقل مواصفات وأقل تكلفة.

وقضت OnePlus الكثير من وقت الإعلان في الحديث عن الكاميرات الموجودة في الهواتف الجديدة، التي تم تطويرها بالشراكة مع Hasselblad.

وتقول OnePlus: إنه تم ضبط الألوان لتبدو أكثر طبيعية وأن المستشعر الواسع للغاية في 9 Pro و 9 هو أحد أكبر المستشعرات التي يتم شحنها على الإطلاق عبر هاتف ذكي.

وتستخدم الكاميرا الفائقة الاتساع مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.56 مع فتحة f/2.2.

وفي الوقت نفسه، فإن مستشعر Sony IMX789 الرئيسي في 9 Pro يأتي بدقة 48 ميجابكسل وحجمه 1/1.43 (يحتوي 9 العادي على مستشعر Sony IMX689 لكن بدقة 48 ميجابكسل).

ويوجد في 9 Pro أيضًا مستشعر أحادي اللون، ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى جانب البرنامج، أضافت OnePlus وضع Hasselblad Pro الذي يوفر تحكمًا إضافيًا في إعدادات التصوير ويتضمن ميزة التركيز البؤري.

وفيما يتعلق بالفيديو، يمكن لهاتف 9 Pro التصوير بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، كما يوجد وضع Nightscape Video المحسن للتصوير في الإضاءة المنخفضة.

ويحتوي 9 Pro على شاشة منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز تستخدم تقنية LPTO لضبط معدل التحديث بين 1 و 120 هرتز استنادًا إلى المحتوى المعروض عبر الشاشة، مما يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وقالت OnePlus: إن المستخدم يجب أن يشعر بالمزيد من الاستجابة عند استخدام الشاشة عبر الألعاب الداعمة لتقنية Hyper Touch.

وتبلغ أقصى درجة سطوع للشاشة 1300 شمعة وتدعم +HDR10، وفي الوقت نفسه، يحتوي OnePlus 9 على شاشة مسطحة وليست منحنية، لكنها لا تزال تتمتع بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتم تشغيل 9 Pro و 9 بواسطة معالج Snapdragon 888، وهما متوفران بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

ويدعم الهاتفان تقنية Warp Charge بقدرة 65 واط، وتقول OnePlus: إنه يجب أن تكون قادرًا على شحن بطارية الهاتف التي تبلغ 4500 ميلي أمبير إلى 100 في المئة في أقل من نصف ساعة.

ويمكن أيضًا شحن 9 Pro لاسلكيًا بسرعة 50 واط، وهو مصمم ليكون قادرًا على الشحن لاسلكيًا بغض النظر عما إذا كان موجهًا في الوضع الرأسي أو الأفقي، بينما يمكن شحن 9 لاسلكيًا حتى 15 واط.

ومن حيث الألوان، يتوفر OnePlus 9 Pro باللون الأسود والفضي والأخضر، بينما يتوفر OnePlus 9 باللون الأسود والأرجواني الفاتح والأزرق.

ويباع هاتف OnePlus 9 Pro بسعر 970 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت وبسعر 1070 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت.

بينما يباع هاتف OnePlus 9 بسعر 730 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت وبسعر 830 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت.