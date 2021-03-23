شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرض تستلم أول صور للقطب الشمالى التقطها قمر روسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أول صور للقطب الشمالي، التقطها القمر الصناعي الروسي الجديد "Arktika-M " الذي أطلق في 28 فبراير الماضي، ويشير روجوزين على موقعه في "تليجرام"، إلى أن "جودة الصور غير المعالجة تتطابق تماما مع توقعات المختصين".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يضيف روجوزين، "تجري عملية معالجة المعلومات الأساسية الهندسية والإشعاعية مباشرة بواسطة جهاز مسح مثبت على القم، باستخدام خوارزميات خاصة، وبعد دمج هذه المعلومات مع بيانات خدمة جهاز التحكم، يرسلها جهاز الإرسال إلى الأرض.



أول صور القمر الروسى للقطب الشمالى

وتجدر الإشارة إلى أن مدة خدمة القمر الصناعي Arktika-M المقررة هي سبع سنوات، ومهمته مراقبة التغيرات المناخية والهيدرولوجية والبيئية في منطقة القطب الشمالي، وهو مزود بجهازي مسح متعدد الأطياف لالتقاط صور متعددة الأطياف للسحب وسطح الأرض في نطاقات الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء.

كما جهز القمر الصناعي Arktika-M بجهاز لرصد نشاط التوهج الشمسي والتنبؤ به، والوضع الإشعاعي في الفضاء القريب من الأرض، بالإضافة إلى معدات لنقل معلومات وإشارات الأرصاد الجوية من منارات الراديو في حالات الطوارئ التابعة لبرنامج البحث الفضائي الدولي Cospas-Sarsat.

ويذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي ستتألف من قمرين صناعيين من نوع Arktika-M، ما سيضمنان المراقبة على مدار الساعة في جميع الأحوال الجوية لسطح الأرض وبحار المحيط المتجمد الشمالي.