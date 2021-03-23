تكنولوجيا: هاتف OnePlus 9R ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870 ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف OnePlus 9، والتي تتضمن هاتف OnePlus 9R المميز برقاقة معالج Snapdragon 870 ومعدل تحديث 120Hz.

يتميز هاتف OnePlus 9R بشاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف تقنية HDR10 بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 240 Hz، وتتميز شاشة الهاتف بتصميم مسطح.

أيضاً ينطلق هاتف OnePlus 9R برقاقة معالج Snapdragon 870 وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر IMX481 بزوايا عرض واسعة 123 درجة ودقة 16 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتدعم كاميرة هاتف OnePlus 9R تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، أو بدقة 720 بيكسل عند 480 إطار لكل ثانية، كما تأتي الكاميرة بنمط Portrait في تسجيل الفيديو، وتدعم EIS مع OIS لصور أكثر إنسيابية.

هاتف OnePlus 9R يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم الشحن اللاسلكي.

ويضم الهاتف تقنية Dolby Atmos في مكبرات صوتية ستريو، ويتوفر الهاتف باللون الأزرق والأسود على أن ينطلق للبيع خلال 22 يوم بسعر 550 دولار.

المصدر

اعلان





