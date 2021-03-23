تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro بكاميرة Hasselblad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس رسمياً عن هواتف OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro التي تنطلق بنظام Hasselblad في الكاميرة، وتحسينات في تقنية الشحن، مع معدل تحديث 120Hz.

هاتف OnePlus 9 Pro

ينطلق هاتف بنظام Hasselblad في الكاميرة الذي يأتي بتحسينات في التصوير، مع تركيز خاص على جلب تحسينات في دقة الألوان، حيث تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر IMX789 الذي طور بالتعاون مع سوني، والذي يتميز بحجم 1/1.43، حجم مستشعر 1.12 µm ودقة 48 ميجا بيكسل، كما تتضمن الكاميرة أحدث التقنيات، مع ISO مزدوج، وتقنية DOL-HDR، كما يدعم المستشعر إنتاج صور RAW عند 12 بت.

أيضاً يضم تطبيق الكاميرة نمط Hasselblad Pro الذي يدعم المستخدم في إنتاج صور بألوان وعرض أكثر واقعية، كما يدعم المستشعر الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر أبيض وأسود بدقة 2 ميجا بيكسل ويدعم تعزيز الكاميرة الرئيسية في لقطات monochrome.

كما تأتي إعدادات الكاميرة بمستشعر IMX766 من سوني بزوايا عرض واسعة وحجم 1/1.56 والذي يدعم خفض الإنحراف حتى نسبة 1%، ويدعم نظام التركيز التلقائي المستخدم في تصوير macro من مسافة 4سم.

ويضم الهاتف عدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.0µm، ودعم OIS.

وينطلق هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة Fluid 2.0، حيث تتميز شاشة LTPO بحجم 6.7 إنش، والتي تعمل على توفير الشحن بنسبة 50%، وتدعم الشاشة ضبط معدل التحديث حتى 120Hz وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة.

كما تدعم الشاشة دقة عرض 1440 بيكسل، مع ألوان بعمق 10 بت، وتأتي الشاشة بمستشعر للإضاءة المحيطة في الجهة الخلفية والأمامية من الهاتف، ليعمل على ضبط حرارة الألوان وفقاً للإضاءة المحيطة، كما تدعم الشاشة سطوع nits 1300.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 120HZ ومعدل لمس 240 Hz، وينطلق هاتف 9 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، مع نظام تبريد محسن لدعم الألعاب، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الهاتف بتقنية Warp للشحن اللاسلكي بقدرة 50W، على أن يدعم شاحن وان بلس اللاسلكي الجديد شحن الهاتف أفقياً أو رأسياً، ويدعم أيضاً الشحن السلكي بقدرة 65W، ويأتي الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

هاتف OnePlus 9

يتميز هذا الإصدار أيضاً بنظام Hasselblad في الكاميرة، مع مستشعر IMX689 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وISO مزدوج، ودعم تصوير RAW عند 12 بت، بينما يأتي هذا الإصدار بتقنية HDR فقط.

وتدعم كاميرة OnePlus 9 تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أيضاً يأتي الهاتف بنظام Hasselblad Pro في الكاميرة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة، مع دعم تصوير macro عند 4 سم، وتضم الإعدادات مستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف OnePlus 9 بالجيل الأول من شاشات Fluid، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، على أن تضم الشاشة لوحات AMOLED بحجم 6.55 إنش، ودقة 1080 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف تقنية HDR10 بلس، وسطوع 1,100 nits.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية LPDDR5، مع معايير UFS 3.1 في سعة التخزين، على أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع نقنية الشحن السريع بقدرة Warp Charge 65T، كما يدعم شحن Qi اللاسلكي بقدرة 15W، ويأتي كلا الهاتفين بتقنية Dolby Atmos، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، ويبدأ سعر OnePlus 9 Pro من 970 دولار، بينما ينطلق هاتف OnePlus 9 بسعر يبدأ من 730 دولار.

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