علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C25 بقدرة بطارية 6000 mAh

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme C25 الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh، ورقاقة معالج Helio G70 وسعر 160 دولار.

يتميز هاتف Realme C25 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 في نتوء القطرة.

كما يدعم هاتف Realme C25 رقاقة معالج Helio G70، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD خارجية.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ويتميز مستشعر macro الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يدعم هاتف Realme C25 بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 18W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في 27 من مارس بسعر يبدأ من 160 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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