تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C25 بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme C25 الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh، ورقاقة معالج Helio G70 وسعر 160 دولار.

يتميز هاتف Realme C25 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 في نتوء القطرة.

كما يدعم هاتف Realme C25 رقاقة معالج Helio G70، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD خارجية.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ويتميز مستشعر macro الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يدعم هاتف Realme C25 بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 18W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في 27 من مارس بسعر يبدأ من 160 دولار.

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