شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يخطط يوتيوب لكسب المزيد من الأموال من مقاطع الفيديو التى تشاهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لتخطى عائدات الإعلانات على موقع يوتيوب وتغازلها فكرة بيع المنتجات على يوتيوب منذ بعض الوقت، ونظرًا لأن يوتيوب مليء بفيديوهات المراجعات للمنتجات المختلفة، فمن المنطقى بالنسبة لهم السماح للأشخاص بشراء الأشياء التى يحبونها من يوتيوب نفسه.

ويقال إن يوتيوب يختبر ميزة جديدة ستعثر تلقائيًا على جميع المنتجات المعروضة فى أحد مقاطع الفيديو تشاهده وستقترح روابط متعلقة بهذه المنتجات وفقًا لتقرير 9to5 Google، يمكن لهذه الروابط إعادة التوجيه إلى مواقع التجارة الإلكترونية أو حتى اقتراح مقاطع فيديو أفضل لنفس المنتج.

وقالت جوجل فى صفحة الدعم الخاصة بها "نحن نجرب ميزة جديدة تعرض قائمة بالمنتجات التى تم اكتشافها فى بعض مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى المنتجات ذات الصلة، وستظهر الميزة بين مقاطع الفيديو الموصى بها للمشاهدين الذين يتنقلون أسفل مشغل الفيديو، والهدف هو مساعدة الأشخاص على استكشاف المزيد من مقاطع الفيديو والمعلومات حول هذه المنتجات على يوتيوب، وستكون هذه الميزة مرئية للأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو فى الولايات المتحدة ".

وبحسب التقرير فعلى الرغم من أن الفكرة تبدو نبيلة أن هذه الخوارزمية قد تساعد مقاطع فيديو المنتجات غير المفيدة على يوتيوب وتوصى فقط بمحتوى عالى الجودة، لا يمكننا تجاهل حقيقة أنه يقال إن الهدف الأكبر هو المغامرة فى يوتيوب فى التجارة الإلكترونية.