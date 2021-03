بهذه الطريقة يمكنك إرسال موقعك الجغرافي عبر تطبيق تيليغرام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 07:11 مساءً - أصبحت تطبيقات التراسل الفوري أسهل طريقة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء وأفراد العائلة، حيث تضم العديد من الميزات المفيدة والرائعة التي تسهل ذلك، وإذا كنت تستخدم تطبيق (تيليجرام) Telegram للتواصل فيمكنك مشاركة موقعك الجغرافي مع جهات الاتصال ومعرفة مواقعهم إذا اختاروا مشاركتها معك عبر ميزة (الموقع المباشر) Live Location.

فيما يلي سنتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة، وما هي القيود التي يجب عليك وضعها عند استخدامها، والأهم لماذا يجب عليك أن تكون حريصًا بشأن من تشارك معه موقعك الجغرافي.

أولًا: كيفية استخدام ميزة الموقع المباشر في تطبيق تيليجرام:

تختلف طريقة مشاركة موقعك الجغرافي في تطبيق تيليجرام عن باقي طرق المشاركة الموجودة في تطبيقات المراسلة الأخرى في أنه ليس هناك علامة تبويب أو زر خريطة مخصص، بدلاً من ذلك، يجب عليك مشاركة موقعك من داخل سلسلة المحادثة، وللقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اضغط على اسم الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه.

بجوار مربع كتابة الرسائل اضغط على أيقونة المرفقات.

في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الموقع) Location.

اضغط على خيار (إرسال موقعي الحالي) Send my Current Location لمشاركة موقعك الجغرافي في الوقت الفعلي، أو اضغط على خيار (مشاركة موقعي المباشر في) Share my Live Location for لمشاركة الموقع الذي ستكون فيه خلال الفترة الزمنية التالية.

ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على سياسة إخلاء المسئولية، بعد قرأتها اضغط على خيار (موافق) OK.

قم بمنح تطبيق تيليجرام إذن الوصول إلى موقعك.

اختر المدة التي ترغب في مشاركة موقعك المباشر فيها، وهي: 15 دقيقة أو ساعة واحدة، أو 8 ساعات.

اضغط على خيار (مشاركة) Share.

ملاحظة: إذا شارك أصدقائك موقعهم معك، فيمكنك إعداد تلقي إشعار بذلك من خلال تفعيله في الإعدادات عندما يكونوا ضمن مدى معين يصل حتى إلى نصف كيلو متر أو أكثر، ما عليك سوى الضغط على خيار (مشاركة الموقع) في مربع الدردشة، ثم تفعيل الإشعارات لتحديد المسافة التي ترغب في أن يتم إعلامك بوجودهم فيها، حيث سيظهرون لك بعد ذلك على الخريطة، مع المسار الذي يتجهون إليه.

ثانيًا: كيفية إيقاف مشاركة الموقع في التطبيق:

إذا كنت تشارك موقعك في مجموعة، فسيكون مرئيًا للجميع في هذه المجموعة، وفي الوقت نفسه ستتمكن من رؤية أي شخص آخر يقوم بمشاركة موقعه في المجموعة، وذلك من خلال ظهور شريط تنبيه دائم أعلى شاشة الدردشة يتيح لك معرفة من تشارك موقعك معه حتى لا تنسى، ولإيقاف ذلك كل ما عليك هو الضغط على أيقونة (X) ثم اختيار (إيقاف) Stop.

ثالثًا: لماذا يجب عليك أن تكون حريصًا عند مشاركة موقعك مع الأخرين:

حتى إذا لم تقم بإيقاف تشغيل مشاركة الموقع المباشر يدويًا في تطبيق تيليجرام فسيتم إيقافه تلقائيًا بناءً على الفترة الزمنية التي اخترتها سابقًا، ومع ذلك، يجب عليك أن حريصًا بشأن عدد المرات التي تشارك فيها موقعك، ومع من تشارك.

حيث أظهر تقرير أمني أن ميزة (الأشخاص القريبون) People Nearby والمنفصلة عن ميزة (الموقع المباشر) Live Location في تطبيق تيليجرام يمكن أن تسرّب موقعك الدقيق إلى الغرباء، ومع أن العملية معقدة بعض الشيء إلا أنها ممكنة بالتأكيد.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الخصوصية والأمان من الميزات المهمة التي يجب البحث عنها في أي تطبيق للمراسلة، لذلك قبل أن تبدأ في مشاركة موقعك ومعلوماتك الشخصية، يجب عليك إلقاء نظرة على تطبيقات المراسلة الأخرى التي توفر الميزة نفسها لمعرفة أيهما المناسب لاحتياجاتك.