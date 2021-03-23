شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لـ"تليجرام" قد تضع "كلوب هاوس" فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تليجرام تحديثا جديدا يشبه الغرف بتطبيق كلوب هاوس، وظهرت المحادثات الصوتية للمرة الأولى في تطبيق تليجرام ديسمبر الماضي وبدءًا من اليوم، ستصبح مُتاحة النقاشات الصوتية في القنوات أيضًا، وتتميز تليجرام عن كلوب هاوس أنه لا يضع حداً معيناً لعدد المشاركين بالمحادثات وفقا لما نقلته CNBC.

والتحديث، به كافة المميزات في التطبيق المنافس، منها، ميزة رفع اليد، وروابط دعوة للمستمعين والمتحدثين، عناوين للمحادثات الصوتية، بالإضافة إلى قدرة الشخصيات المشهورة على الانضمام للمحادثات الصوتية بقنواتهم.

ويستطيع المشرفون الآن تسجيل مقطعٍ صوتيّ لحفظ حلقة النقاش، وهو ما قد يثير الجدل فى ما إذا كان سينجح في تشكيل تهديد على كلوب هاوس.