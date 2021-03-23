شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Threadit الجديدة من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة جوجل مؤخرا أداة جديدة تسمى Threadit لجعل العمل عن بعد أكثر كفاءة، حيث يتيح Threadit للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو مسجلة صغيرة على غرار تيك توك إلى أعضاء الفريق للتواصل بشأن العمل فى المشاريع المشتركة.

أداة Threadit

وتقول جوجل إن مقاطع الفيديو هى وسيلة رائعة للتواصل لأولئك الذين يكافحون لتوضيح وجهة نظرهم عبر البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية، كما يلغى Threadit أيضًا الحاجة إلى استضافة اجتماعات مباشرة للاتصال بالفيديو وتمكين الموظفين فى جميع أنحاء العالم من العمل فى مناطقهم الزمنية.

ويمكن الحصول على Threadit فى المتصفح أو كملحق كروم، فيما توضح جوجل فى مدونتها أن Threadit يساعدك على قول وعرض رسالة فيديو أكثر من رسالة بريد إلكترونى أو دردشة، ويمكن استخدامه لإظهار التقدم الآخر، أو طرح الأسئلة أو طلب التعليقات دون الحاجة إلى تنسيق الجداول الزمنية.