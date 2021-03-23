شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على Discord مقابل 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة مايكروسوفت محادثات لشراء منصة المراسلة Discord Inc مقابل أكثر من 10 مليارات دولار، حسبما أفادت بلومبرج نيوز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال التقرير، إن شركة ديسكورد تواصلت مع المشترين المحتملين ومايكروسوفت هى واحدة منهم، فى حين قال أحدهم إنه من المرجح أن يتم طرحها للجمهور بدلاً من بيع نفسها، وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت VentureBeat أن Discord كانت تدرس عملية بيع وكانت فى محادثات نهائية مع أحد الأطراف.

ولم ترد كل من مايكروسوفت وديسكورد على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وعززت جائحة Covid- 19 من آفاق شركات الألعاب، حيث بقى الناس فى المنزل واتجهوا إلى ألعاب الفيديو للترفيه أثناء عمليات الإغلاق، وفى وقت سابق من هذا الشهر، حققت شركة الألعاب الأمريكية Roblox ظهورًا قويًا فى السوق بعد طرحها للاكتتاب العام من خلال إدراج مباشر بدلاً من طرح عام أولى تقليدي.