جربوا هذه الطرق الـ5 لـتنظيم التطبيقات في هاتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:13 مساءً - يحتوي متجر آب ستور على آلاف التطبيقات التي تساعد على تحويل هاتف آيفون إلى أداة إنتاجية رائعة، حيث يمكنك تثبيت تطبيقات متنوعة تشمل جميع المجالات تقريبًا، ولكن في الوقت نفسه نجد عند تثبيت الكثير من التطبيقات هذا يعني الكثير من الفوضى في شاشة الهاتف مما قد يؤثر على وقتك عند البحث عن تطبيق ما، لذلك يجب عليك تنظيمها للعثور عليها بسهولة.

إليك 5 طرق تساعد في تنظيم التطبيقات في هاتف آيفون:

1- تنظيف الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون:

ربما تكون الشاشة الأولى في هاتف آيفون هي من أهم الأماكن لديك، فمن المفترض أن تضم الشاشة الأولى التطبيقات التي تستخدمها بعد فتح الهاتف، لذا يجب عليك التفكير جيدا في التطبيقات التي يجب أن تضعها فيها للعثور عليها بسهولة وسرعة.

وأفضل الطرق من أجل تحقيق ذلك هو تقليل عدد التطبيقات الموجودة فيها، ويجب أن تقتصر هذه الشاشة على التطبيقات التي تستخدمها بانتظام يوميًا، مع تجنب وضع مجلدات التطبيقات في هذه الشاشة على وجه التحديد لأنها تضيف ببساطة طبقة من التعقيد قد لا تحتاجها في كل مرة تقوم فيها بإلغاء قفل الهاتف.

2- استخدام مكتبة التطبيقات:

إحدى ميزات إصدار نظام التشغيل (أي أوإس 14) iOS 14 التي يمكن أن تساعدك حقًا في نتنظيم التطبيقات في هاتف آيفون وإداراتها بسهولة هي ميزة (مكتبة التطبيقات) App Library، حيث يقوم نظام التشغيل تلقائيًا بوضع كل تطبيق في المكتبة المناسبة له، كما يمكنك القيام بذلك يدويًا من خلال إرسال أي تطبيق من شاشة الهاتف الرئيسية إلى المكتبة الملائمة.

لإرسال التطبيق إلى إحدى المجموعات في مكتبة التطبيقات، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على التطبيق المعني لفترة طويلة، ثم اضغط على علامة (-) في الركن العلوي للتطبيق.

من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، قم بالضغط على خيار (إزالة من الشاشة الرئيسية) Remove From Home Screen.سيتم إرسال التطبيق مباشرة إلى إحدى المجموعات في مكتبة التطبيقات.

ملاحظة: إذا كنت لا ترغب في البحث عن التطبيق عبر الفئات في مكتبة التطبيقات، فيمكنك بدلًا من ذلك الضغط على شريط البحث أعلى المكتبة لعرض التطبيقات مرتبة في قائمة أبجدية ثم التمرير للعثور على التطبيق الذي تريده وهي طريقة أسرع بكثير للوصول إلى التطبيقات بدلاً من في محاولة تخمين المجموعة التي اختارها نظام التشغيل للتطبيق الذي تبحث عنه.

3- استخدام البحث:

بينما تعد ميزة (مكتبة التطبيقات) مكانًا مفيدًا للاحتفاظ بالتطبيقات التي تحتاجها من حين لآخر، فهي ليست دائمًا أفضل وسيلة للعثور على التطبيقات، بدلاً من ذلك، عادةً ما يكون من الأسرع فقط السحب لأسفل من أعلى الشاشة وكتابة ما تبحث عنه في شريط البحث، وسيقترح لك المساعد الصوتي Siri أيضًا تطبيقات حتى قبل أن تبدأ في الكتابة مما يوفر لك المزيد من الوقت.

4- استخدام الأدوات المصغرة في آيفون:

يأتي أيضا إصدار نظام التشغيل iOS 14 بميزة مفيدة لعرض معلومات التطبيق في شاشة هاتف آيفون وهي ميزة (الأدوات المصغرة) Widgets حيث تعتبر مفيدة للغاية في القيام بأمرين، هما: تنظيم التطبيقات بسهولة عن طريق التخلص من التطبيقات الكثيرة الموجودة في شاشة الهاتف الرئيسية، وتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

حيث يمكنك عرض الأدوات المصغرة (Widgets) بأحجام متعددة، من ضمنها المربعات والمستطيلات، كما يتم إدراجها مباشرةً في الشاشة الرئيسية أو يتم الاحتفاظ بها في عرض اليوم من الشاشة اليسرى، حيث لا يساعد هذا فقط في تقسيم الشبكة بل يمنحك أيضًا وصولاً سريعًا إلى معلومات التطبيق – مثل: تطبيق الطقس- مباشرة دون فتحها.

5- إخفاء الصفحات:

يمكنك إخفاء الصفحات التي تحتوي على مجموعة من التطبيقات من شاشة هاتف آيفون الرئيسية، لذا إذا كانت لديك مجموعة من التطبيقات التي تستخدمها معًا، ولكنك لا تحتاجها طوال الوقت، فضعها معًا في الشاشة الرئيسية، ثم قم بإخفاء الصفحة بأكملها، حيث يمكنك إظهارها لاحقًا إذا احتجت لها، وبذلك يمكنك تنظيم التطبيقات التي تستخدمها يوميًا بسهولة.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية.

بمجرد الدخول إلى وضع (التحرير) Edit، اضغط على أيقونات صفحة التطبيق في منتصف الشاشة.

قم بإلغاء تحديد صفحات التطبيقات التي تريد إخفاءها.

اضغط على (تم) Done في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

نصيحة: يجب عليك القيام بتفقد التطبيقات في هاتف آيفون كل فترة والأخرى وإلقاء نظرة عليها وإذا وجدت أن هناك تطبيقات لا تستخدمها بكثرة أو لا تستخدمها مطلقًا فقم بحذفها مباشرة من هاتفك، وإذا احتجت إليها فيمكنك دائمًا إعادة تثبيت من متجر آب ستور في أي وقت، حيث إن تنظيم التطبيقات في الهاتف دائما يعتمد على الاحتفاظ بتطبيقات أقل.