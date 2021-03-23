كيف تسبب WebView بتعطيل تطبيقات أندرويد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 3:38 مساءً

تسبب أحد مكونات النظام المسمى Android System WebView بتعطل بعض تطبيقات أندرويد بالنسبة لبعض الأشخاص في الوقت الحالي، لكن جوجل تعمل على إصلاح ذلك.

ويواجه عدد من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد فجأة إشعارات منبثقة عبر الأجهزة تفيد بأن التطبيقات قد توقفت عن العمل.

كما لا يمكن فتح العديد من التطبيقات التي تظهر أخطاء فجأة، وهي تتضمن تطبيقات مهمة، مثل Gmail وعدد من التطبيقات المصرفية و Google Pay وغيرها.

وهناك تقارير عن المشكلة في DownDetector وريديت وتويتر، وتؤكد لوحة معلومات Workspace Cloud من شركة جوجل أنها على دراية بمشاكل تطبيق Gmail عبر أندرويد.

وإذا كنت تواجه هذه المشكلة، فإن الشيء الذي نجح مع العديد من الأشخاص هو الذهاب إلى متجر Google Play عبر جهازك وإلغاء تثبيت آخر تحديث لتطبيق نظام يسمى Android System WebView.

ويوفر هذا التطبيق عرض متصفح يشبه كروم داخل التطبيقات، ووفقًا للمطورين والمستخدمين، فإن العديد من الأخطاء التي يراها الأشخاص تشير إلى أن المشكلة موجودة هناك.

وأكدت جوجل وجود مشكلة في WebView – الذي يسمح لتطبيقات أندرويد بعرض محتوى الويب – وتعمل على إصلاحها الآن، وتوصي الشركة باستخدام واجهة سطح المكتب حتى يتم حل المشكلات.

وقال متحدث رسمي: نحن على علم بوجود مشكلة في WebView تتسبب في تعطل بعض التطبيقات عبر أندرويد، ونحن نعمل حاليًا على التحقق من النطاق بشكل كامل ويتم إجراء إصلاح.