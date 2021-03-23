تكنولوجيا: vivo تطلق هواتف X60 و X60 Pro للأسواق العالمية رسمياً اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن إطلاق هواتف X60 و X60 Pro للأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 870 وسعر يبدأ من 655 دولار.

هاتف vivo X60 Pro

ينطلق هاتف vivo X60 Pro للأسواق العالمية رسمياً اليوم برقاقة معالج Snapdragon 870، وبعض التحسينات الجديدة عن الإصدار الذي قدم في السوق الصيني، إلا أن عدسات periscope تغيب عن هذا الإصدار.

ويأتي مستشعر الكاميرة الرئيسي في الهاتف بدقة 48 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.5، كما يأتي المستشعر الرئيسي بنظام gimbal المحسن للتثبيت مع تقنية إزاحة البيكسل “pixel shift” التي تعمل على تحسين بيانات ومعلومات الألوان في كل بيكسل لدعم إنتاج صور بوضوح ودقة أعلى في الألوان.

كما يأتي هاتف X60 Pro ببرمجيات ZEISS في الكاميرة لدعم تصوير bokeh بكفاءة أعلى، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto التي تدعم تكبير بصري حتى مرتين.

أيضاً يضم الهاتف شاشة LTM طورت من كوالكوم بالتعاون مع vivo بحجم 6.56 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240HZ، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل بلس.

كما تدعم الشاشة محتوى HDR10 بلس، لذا يمكن للشاشة أن تدعم تشغيل محتوى HDR من Netflix، أيضاً يدعم الهاتف معايير Hi-Res في الصوتيات، أيضاً يضم الهاتف مكبر صوتي واحد، ولا يتضمن الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

ويضم الهاتف مدخل USB C كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، ويأتي الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 870، كما ينطلق بواجهة Funtouch OS11.1، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

هاتف vivo X60

يتميز هاتف vivo X60 بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، ويأتي بشاشة مسطحة كبديل للشاشة المنحنية المميزة لهاتف Pro.

كما يتضمن هذا الإصدار تغييرات كبيرة في الكاميرة الخلفية، حيث يتميز نظام OIS في التثبيت وفتحة عدسات f/1.8، أيضاً يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 4300 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وتضم الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 870، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود، وينطلق إصدار Pro بسعر 800 دولار، بينما ينطلق هاتف vivo X60 بسعر 655 دولار.

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