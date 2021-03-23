شاومي تعلن عن هواتف الألعاب Black Shark 4

دبي - يزن راشد - قدمت العلامة التجارية لتصنيع أجهزة هواتف الألعاب Black Shark من شركة شاومي أحدث سلسلة من هواتف الألعاب الذكية مع Black Shark 4 و Black Shark 4 Pro.

وتشترك الهواتف في الكثير من الأشياء، مع وجود اختلافات في قسم الشرائح والكاميرا، لكن بشكل عام يبدو كلاهما كأجهزة ألعاب رائعة.

ويتضمن الهاتفان شاشة من نوع E4 AMOLED بقياس 6.67 إنشات بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 720 هرتز.

وتتوقع Black Shark أن تكون الألعاب شديدة الكثافة، لذلك أطلقت قفازات أصابع خاصة بالرياضات الإلكترونية للاعبين الأكثر تخصصًا.

ويعمل Black Shark 4 بمعالج Snapdragon 870، بينما يعمل الأخ الأكبر بمعالج Snapdragon 888.

وللتعامل مع الحرارة الزائدة، حصل Black Shark 4 Pro على نظام تبريد سائل من طبقتين، وتقع الطبقة الأولى أسفل الشاشة مباشرةً وتغلف مع الطبقة الثانية الشرائح والأجزاء الداخلية القيمة الأخرى.

وتقول شاومي: إن هذا يزيد من تبديد الحرارة بنسبة 30 في المئة ويخفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بمقدار 18 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى توفير أداء مستدام أفضل، يساعد هذا التبريد في الحفاظ على برودة الهاتف عند الشحن.

ويأتي الهاتفان مزودان بشحن سريع بقدرة 120 واط، وتبلغ سعة البطارية 4500 ميلي أمبير، وكشف العرض التوضيحي خلال الحدث أن شاومي تمكنت من شحنها من 0 إلى 100 في المئة خلال 14 دقيقة و 50 ثانية فقط.

وهناك فرق كبير آخر بين النموجين، إذ يأتي الأخ الأكبر مع ميزة Xiaomi RAMDISK التي تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي كتخزين للقرص، مما يعزز أداء تطبيق معين.

ويحتوي Black Shark 4 Pro على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 5 ميجابكسل، فيما اختار Black Shark 4 عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

وتأتي أجهزة الألعاب هذه مزودة بمفاتيح الكتف الحساسة للضغط التي تتعرف على النقر الخفيف والضغط الشديد، مما يتيح لك القيام بأشياء مختلفة مع كل منها.

ويوجد على الجانب الأيمن مفتاحان من مفاتيح تبديل الوضع، فيما يكون ماسح بصمات الأصابع في منتصفها، ولا يوجد مكان للتحكم بالصوت، لذا فإن الشركة وضعت أزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيسر.

ويُباع Black Shark 4 بأربعة خيارات للذاكرة هي:

نسخة 6/128 جيجابايت بسعر 383 دولار.

نسخة 8/128 جيجابايت بسعر 415 دولار.

نسخة 12/128 جيجابايت بسعر 460 دولار.

نسخة 12/256 جيجابايت بسعر 505 دولار.

ويُباع Black Shark 4 Pro بثلاثة خيارات للذاكرة هي: