أبوظبي استثمرت 150 مليون دولار في تيليجرام

دبي - يزن راشد - قالت شركة مبادلة Mubadala للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي وشركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز Abu Dhabi Catalyst Partners المملوكة جزئياً لمبادلة اليوم الثلاثاء: إنهما استثمرتا معًا مبلغ 150 مليون دولار في شركة تيليجرام للتراسل.

واستثمرت مبادلة 75 مليون دولار على شكل صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المزمع، في حين استثمرت شركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز 75 مليون دولار أخرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الإستراتيجية في إيجاد فرص جديدة للتعاون، إلى جانب دعم وتعزيز المنظومة المتكاملة من شركات الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

وقال (فارس سهيل المزروعي) Faris Suhail Al Mazrouei، رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة التابع لشركة مبادلة: وصلت قاعدة مستخدمي تيليجرام إلى كتلة حرجة تضعها بين عمالقة التكنولوجيا العالميين، وتيليجرام في وضع جيد لنقطة انعطاف تحولها إلى شركة تقنية عالمية رائدة.

وأضاف: تمثل الشركة فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لمبادلة وستكون إضافة مثالية لمحفظة شركاتنا الرائدة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعاتها، ويرسي استثمارنا في تيليجرام أساساً متيناً لشراكة إستراتيجية تدعم جهودنا لتعزيز منظومة التكنولوجيا في أبوظبي فضلاً عن جذب مستويات متقدمة من المواهب والمهارات التكنولوجية إلى العاصمة.

وشهدت تيليجرام، جنبًا إلى جنب مع تطبيق المراسلة Signal، زيادة في عدد المستخدمين هذا العام وسط مخاوف بشأن الخصوصية مع واتساب المملوكة لشركة فيسبوك.

وتم إطلاق تيليجرام في عام 2013، ولديه 500 مليون مستخدم شهريًا، وذلك وفقًا لشركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز.

وقالت مبادلة: إن تيليجرام، التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، ستفتح مكتباً في أبو ظبي بعد الاستثمار الجديد.

وتمثل شركة أبو ظبي كاتاليست بارتنرز مشروع مشترك لمبادلة مع شركة الاستثمار الأمريكية Falcon Edge Capital.

وتعتبر مبادلة، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 230 مليار دولار، ثاني أكبر مستثمر حكومي في الإمارات بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.

وقد استثمر كلاهما في التكنولوجيا، حيث ساهمت مبادلة بمبلغ 15 مليار دولار في صندوق رؤية التابع لمجموعة SoftBank بقيمة 100 مليار دولار في عام 2017.

واشترت مبادلة في العام الماضي 1.85 في المئة من الوحدة الرقمية منصات جيو Jio Platforms التابعة لشركة ريلاينس اندستريز Reliance Industries الهندية مقابل 1.2 مليار دولار.