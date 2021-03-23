مايكروسوفت تعيد تسمية Xbox Live إلى Xbox Network

دبي - يزن راشد - أعادت شركة مايكروسوفت تسمية Xbox Live – خدمة الألعاب المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت وتوصيل الوسائط الرقمية – رسميًا إلى Xbox Network، ويتم تحديث تجربة Xbox عبر الإنترنت لتعكس هذا الاسم الجديد.

وتم استخدام اسم Xbox Live منذ ظهور الخدمة إلى جانب Xbox الأصلي في عام 2002، أي قبل 19 عامًا.

ومع ذلك، ظهرت تلميحات حول تغيير وشيك للعلامة التجارية في شهر أغسطس الماضي عندما تم إسقاط الاسم من اتفاقية الخدمات المحدثة لصالح خدمة Xbox عبر الإنترنت.

وقالت مايكروسوفت في ذلك الوقت: إنها لم تقم بتغيير العلامة التجارية للخدمة وليس لديها خطط لإيقاف Xbox Live Gold.

وبدأ الاسم الجديد بالظهور في لوحة معلومات Xbox حديثًا لمختبري الإصدار التجريبي، مع تحميل المقاطع عبر Xbox Network بدلاً من Xbox Live.

وأصدرت مايكروسوفت الآن بيانًا رسميًا يؤكد تغيير الاسم، وقال متحدث باسم الشركة: إن Xbox Network تشير إلى خدمة Xbox الأساسية عبر الإنترنت، التي تم تحديثها إلى اتفاقية خدمة مايكروسوفت.

وأضاف: التحديث من Xbox Live إلى Xbox Network يهدف إلى تمييز الخدمة الأساسية عن عضويات Xbox Live Gold.

وتمثل Xbox Live Gold خدمة اشتراك عبر الإنترنت طويلة الأمد من مايكروسوفت، حيث يتمكن اللاعبون من الوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت بالإضافة إلى بعض الألعاب الشهرية المجانية من خلال Games With Gold مقابل 9.99 دولارات في الشهر.

وأعلنت Xbox سابقًا عن رفع أسعار Xbox Live Gold من شأنه أن يضاعف سعر الخدمة، لكنها غيرت المسار وقالت: إن الأسعار لن تتغير.

وتعرضت خطوة زيادة الأسعار لانتقادات شديدة، حيث جاءت وسط جائحة وأزمة مالية عالمية، وسرعان ما تم عكس القرار، وعلاوة على ذلك، فإن الألعاب المجانية، مثل Fortnite، لن تتطلب بعد الآن Xbox Live Gold للعب عبر الإنترنت.

وأضافت Xbox أيضًا امتيازات Xbox Live Gold إلى اشتراك Xbox Game Pass Ultimate الذي يتضمن أيضًا الوصول إلى Xbox Game Pass بإجمالي 15 دولار في الشهر.

ومع تغيير الاسم، يعني هذا أن خدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت يُطلق عليها الآن اسم Xbox Network.

ويظل الاشتراك للوصول إلى اللعب عبر الإنترنت يسمى Xbox Live Gold، ويشمل Xbox Game Pass Ultimate أيضًا الوصول إلى Xbox Network، جنبًا إلى جنب مع مكتبة الألعاب.